Meiragtx Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Meiragtx hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Meiragtx um 9,5 Prozent unter dem Durchschnitt von 17,17 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologiebranche beträgt 25,35 Prozent, wobei Meiragtx aktuell 17,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Meiragtx-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 5, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,48, was bedeutet, dass Meiragtx weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Meiragtx-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 31,5 USD, was einer Erwartung von 329,74 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf Dividenden hat Meiragtx derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent. Aufgrund dessen erhält die Meiragtx-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.