Meiragtx Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Meiragtx zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 31,71 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 52,46 im neutralen Bereich. Daher erhält Meiragtx in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Meiragtx wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Dies bedeutet, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich in Richtung Negativität verschoben hat. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 2 eine positive Einschätzung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,5 USD, was einer positiven Bewertung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Meiragtx-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt. Dadurch erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik eine positive Bewertung.

Insgesamt wird Meiragtx basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien als "Gut" eingestuft.