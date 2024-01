Meinian Onehealth Healthcare, tut es schon wieder!

Der Aktienkurs von Meinian Onehealth Healthcare hat im vergangenen Jahr eine sehr positive Entwicklung gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Meinian Onehealth Healthcare bei 10,99 Prozent, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Meinian Onehealth Healthcare mit einer Rendite von 18,64 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist jedoch weniger positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem negative Meinungen, und in den vergangenen Tagen haben sich die negativen Themen rund um Meinian Onehealth Healthcare stark im Meinungsmarkt beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Meinian Onehealth Healthcare mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 254,52 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Meinian Onehealth Healthcare mit einem Kurs von 5,45 CNH derzeit -9,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -17,42 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.