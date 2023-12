Meinian Onehealth Healthcare Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Meinian Onehealth Healthcare betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,14 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 49,73 Punkten.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist die Meinian Onehealth Healthcare derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,68 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,06 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,28 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit 6,18 CNH und einer Abweichung von -1,94 Prozent auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Meinian Onehealth Healthcare haben wir eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb wir für das langfristige Stimmungsbild insgesamt zu dem Ergebnis "Gut" kommen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Meinian Onehealth Healthcare im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,99 Prozent erzielt, was 12,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,29 Prozent, wobei Meinian Onehealth Healthcare aktuell 18,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".