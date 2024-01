Meinian Onehealth Healthcare Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Meinian Onehealth Healthcare diskutiert. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meinian Onehealth Healthcare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,63 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,01 CNH liegt damit deutlich darunter (Unterschied -9,35 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser 6,06 CNH, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (-0,83 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Meinian Onehealth Healthcare-Aktie damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass Meinian Onehealth Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (1,78 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ausfällt, wodurch die Einstufung "Schlecht" abgeleitet wird.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") 12,87 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -7,47 Prozent, wodurch Meinian Onehealth Healthcare aktuell 18,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.