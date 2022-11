Meine Top-Aktie, die sich in 3 Jahren ver-3-fachen könnte

Es braucht schon wirklich eine Top-Aktie, wenn sie sich in drei Jahren verdreifachen soll. Trotzdem glaube ich, dass im Moment eine hervorragende Chance besteht: Viele Growth-Aktien sind derzeit wieder preiswerter. An ihrem Wachstumscharme hat sich hingegen nichts geändert.

Mercadolibre (WKN: A0MYNP) ist meine Wahl, wenn es um dieses Ziel geht. Schauen wir heute einmal, was ausgerechnet diesen Namen zu einem heißen Kandidaten macht. Allgemeines, operatives Wachstum, viele Megatrends und gleichzeitig auch die Option zu skalieren sind im Endeffekt die drei relevanten Schlagworte.

Mercadolibre: Top-Aktie, die sich ver-3-fachen könnte

Grundsätzlich besitzt Mercadolibre ein intaktes Ökosystem in Lateinamerika. Zuletzt zog sich unter anderem Konkurrent Sea Limited aus wesentlichen lateinamerikanischen Märkten zurück. Das kann die Chance noch erhöhen. Im Bereich des E-Commerce und digitaler Zahlungsdienstleistungen ist der Tech-Konzern derzeit führend. Und baut zudem die eigenen Möglichkeiten sukzessive aus.

Das ist ein erster Grund, warum sich diese Top-Aktie noch verdreifachen könnte: neue Märkte. Zuletzt erklärte zum Beispiel der CFO des Tech-Konzerns, dass man sich auf das Kredit-Geschäft konzentrieren wolle. Weitere Anknüpfungspunkte wären Vermögensdienstleistungen, sogar Kryptowährungen könnten Potenzial haben. Ursprünglich ist MercadoPago für Mercadolibre nur ein Hilfsmittel für den E-Commerce gewesen. Inzwischen spielt sich hier jedoch ein Großteil des Wachstums ab.

Mercadolibre wuchs im dritten Quartal in lokalen Währungen um 60 % umsatzseitig. Wobei das operative Volumen des Zahlungsdienstleisters ein Wachstum von 76 % erreichte. Das zeigt, wie sehr neue Geschäftsmodelle bei der Top-Aktie eine Neubewertung anregen können. Aber auch insgesamt, dass der lateinamerikanische Konzern trotz Inflation, trotz globaler Rezessionssorgen und mehr nichts von seinem Growth-Charme eingebüßt hat.

Entscheidend für die mögliche Top-Aktie und eine Verdreifachung in drei Jahren wäre für mich weiteres profitables Wachstum. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag das Nettoergebnis bereits bei 317 Mio. US-Dollar. Wenn jetzt die Phase beginnt, in der der Konzern skaliert, kann das eine Neubewertung anregen.

Auch nicht zu teuer …

Die Aktie von Mercadolibre ist im Moment auch nicht zu teuer für dieses Ziel. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung bei 47 Mrd. US-Dollar. Das bedeutet ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von knapp über 4 und ein voraussichtliches 2022er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100. Natürlich ist das kein Value-Schnapper. Aber im gesamten Markt Lateinamerikas mit den Megatrends, mit dem Wachstum und der Aussicht auf mehr Profitabilität kann sich diese Top-Aktie in drei Jahren durchaus erneut verdreifachen. Zumindest sehe ich die Chance.

Der Artikel Meine Top-Aktie, die sich in 3 Jahren ver-3-fachen könnte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Mercadolibre und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MErcadolibre und Sea Limited.

