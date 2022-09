Meine Top-Aktie für eine Aufholjagd im DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Eine Top-Aktie für eine Aufholjagd im DAX? Eines ist jedenfalls noch sehr hypothetisch: Wann es zu dem besagten Turnaround überhaupt kommt. Im Endeffekt sind es im Moment eher die Belastungen, die auf die Stimmung drücken. Inflation, steigende Zinsen, politische und wirtschaftliche Unsicherheit, sogar Krieg.

Trotzdem sollten Foolishe Investoren nicht den Kopf in den Sand stecken. Nein, sondern lieber schauen, was eine mögliche Top-Aktie für eine Aufholjagd im DAX sein könnte. Ich jedenfalls würde Zalando (WKN: ZAL111) ins Rennen schicken. Schauen wir einmal, warum.

Zalando: Top-Aktie für die Aufholjagd im DAX?

Zalando besitzt mehrere Vorzüge, wenn es um eine mögliche Aufholjagd im DAX geht. Die Top-Aktie ist einerseits sehr tief gefallen unter hat die Marke von 20 Euro nach unten durchbrochen. Yep, damit sind wir bei über 80 % Kursverlust. Allerdings heißt das natürlich nicht zwangsläufig einen Turnaround. Nicht einmal das Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 0,5, noch die 5 Mrd. Euro Marktkapitalisierung müssen dafür ein finaler Indikator sein.

Für mich ist in die Zalando-Aktie inzwischen jedoch sehr, sehr viel Pessimismus eingepreist. Das Wachstum macht im Jahr 2022 gemäß der aktualisierten Prognose voraussichtlich Pause. Die Konsumstimmung ist getrübt. Auch die Profitabilität erleidet einen deutlichen Dämpfer. All das steckt in dem Aktienkurs, neben der allgemeinen Unsicherheit und dem Rückzug vieler Investoren aus Growth-Aktien.

Bei der Top-Aktie übersehen viele Anleger jedoch etwas: Nämlich das weitere Wachstumspotenzial. Irgendwann dürfte die Konsumlaune wieder zunehmen. Und dann dürften die Verbraucher auch wieder in den Online-Shops Mode kaufen. Der Trend zum E-Commerce äußerte sich bei Zalando eigentlich dahin gehend, dass man bis zur Mitte dieses Jahrzehnts auf 30 Mrd. Euro Gross Merchandise Volume und 20 Mrd. Euro Umsatz kommen wollte. Mit Blick auf die letzten Zahlen hieße das grob ein Verdopplungspotenzial.

Zalando ist außerdem eine Top-Aktie für eine Aufholjagd im DAX, weil das Management mittel- bis langfristig noch skalieren kann. Profitabilität hat es zunächst rudimentär mit einem Ergebnis je Aktie von zuletzt 0,91 Euro gegeben. Steigen die Volumina, so dürften früher oder später auch die Ergebnisse je Aktie klettern. Eine Nettomarge von zuletzt 2 % ist vermutlich nicht die Spitze des Eisbergs.

Manche Baustelle, viele Katalysatoren

Die Top-Aktie Zalando besitzt im Moment so manche Baustelle. Für eine baldige Aufholjagd im DAX müssen Inflation, steigende Zinsen und weniger Konsumlust bei den Verbrauchern nicht unbedingt reichen. Aber mit dem Megatrend E-Commerce, einer starken Wettbewerbsposition in Europa, einem eigentlichen Wachstumsmarkt und einer günstigen Bewertung sind viele Qualitäten gegeben.

Ich bin überzeugt: Langfristig sollte dieser Gesamtmix deutlich mehr wert sein. Ob das eine für dich ausreichende Perspektive ist, das ist natürlich eine andere Frage.

Der Artikel Meine Top-Aktie für eine Aufholjagd im DAX! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2022