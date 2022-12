Meine 2 Lieblingsaktien mit 5 % Dividendenrendite für das Börsenjahr 2023

Ich muss gestehen: Ich habe für das Börsenjahr 2023 zwei Lieblingsaktien mit 5 % Dividendenrendite. Ob sie im Nachhinein die beste Wahl gewesen sind, das müssen wir sehen. Allerdings glaube ich, dass bei den zwei Kandidaten eines im Raum steht: Neben einer hohen Dividende gleichzeitig auch etwas operative Verbesserung.

Allianz (WKN: 840400) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) sind jedenfalls die zwei Namen, die ich zu diesem Zwecke hervorheben würde. Sehen wir uns an, was aus diesen beiden Ausschüttern meine Lieblingsaktien mit 5 % Dividendenrendite macht. Vor allem mit dem Blick darauf, dass wir schon bald ins Jahr 2023 gehen.

W. P. Carey: Lieblingsaktie mit 5 % Dividendenrendite

Müsste ich mich entscheiden, so würde ich sagen: W. P. Carey ist die eine Lieblingsaktie, die derzeit über 5 % Dividendenrendite besitzt. Derzeit liegt der Wert bei 5,33 % bei einem Aktienkurs in Höhe von 79,78 US-Dollar. Weiterhin gilt, dass das Fundament mit über 1.400 Immobilien, langfristigen Mietverträgen und Triple-Net-Lease-Verträgen sehr stark ist.

W. P. Carey ist jedoch meine Lieblingsaktie mit 5 % Dividendenrendite, weil die Dividende einerseits so historisch stark ist. Seit der Notierung an der Börse hat es nicht eine Kürzung, sondern lediglich jährliches Wachstum gegeben. Zudem ist die Verschuldung moderat und in Anbetracht einer Dividende von 1,065 US-Dollar und Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,36 US-Dollar besteht theoretisch Raum für Dividendenwachstum.

So weit zu den Basics. Kommen wir zur möglichen Verbesserung. Das Management von W. P. Carey hat in die eigenen Verträge Mieterhöhungen eingebaut, die sich an den Verbraucherpreisen orientieren. Konkret wittere ich, dass das Management in den kommenden zwölf Monaten weitere Mieterhöhungen durchsetzen kann, die sich durch die hohe Inflation ergeben. Gibt das wiederum ein deutliches Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie, dürfte das nicht nur die Bewertung reduzieren. Nein, sondern auch den Druck erhöhen, dass die Dividende je Aktie mal wieder stärker wächst.

Allianz: Lassen wir Structured Alpha im Zahlenwerk hinter uns!

Die Allianz-Aktie folgt jedoch auf einem guten zweiten Platz, was meine Lieblingsaktie mit derzeit 5 % Dividendenrendite angeht. Zu den Basics: Es sind bei einer fiktiv konstanten Ausschüttung in Höhe von 10,80 Euro und einem Aktienkurs von 197,86 Euro derzeit 5,45 %. Auch das ist ein toller hoher Wert, der jede Menge passives Einkommen bringen kann.

Nun zu den Verbesserungen: Im letzten Jahr 2022 belastete die weitere Aufarbeitung der Structured Alpha Affäre. Netto und unterm Strich führte das zu einem schlechteren Konzernergebnis. Oder führt es im laufenden Geschäftsjahr 2022 noch. Wobei das operative Ergebnis mit 13,4 Mrd. Euro (voraussichtlich) weiterhin am oberen Ende der bisherigen Möglichkeiten bleibt.

Ist das Geschäftsjahr 2023 daher wieder im Normbereich, so sollte die Allianz-Aktie ein Konzernergebnis generieren, das am oberen Ende der bisherigen Möglichkeiten liegt. Die Structured-Alpha-Affäre als Belastungsfaktor dürfte jedenfalls nicht mehr greifen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 11 und der hohen Dividendenrendite neige ich dazu, zu sagen: Das ist eine meiner Lieblingsaktien im Moment. Zumal steigende Zinsen auch das Renditepotenzial im Anlagebereich verbessern können.

Der Artikel Meine 2 Lieblingsaktien mit 5 % Dividendenrendite für das Börsenjahr 2023 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Allianz und von W. P. Carey. The Motley Fool empfiehlt W.P.Carey.

Motley Fool Deutschland 2022