Mein neues Ziel bis Ende 2024: 100.000 Euro in REITs

Ja, ich habe ein neues Ziel bis zum Jahre 2024 und es hängt sehr stark mit REITs zusammen. Tatsächlich plane ich, bis zum Ende dieses Börsenjahres, also in den kommenden zweieinhalb Jahren, ca. 100.000 Euro in Real Estate Investment Trusts investiert zu haben.

Das hat mehrere Gründe. Aber vielleicht interessiert dich auch mein Ansatz. Be-REIT? Dann legen wir los. Hier ist, warum ich einen solchen Betrag in Real Estate Investment Trusts investieren möchte und wie ich vorgehe.

100.000 Euro in REITs bis Ende 2024: Darum!

Im Endeffekt ist mein Hauptziel, dass ich ein hohes, passives Einkommen generieren möchte. Je nachdem, wie hoch meine durchschnittliche Dividendenrendite ist, könnten zwischen 5.000 und 6.000 Euro Dividende pro Jahr realistisch sein. 100.000 Euro investiert in REITs bei 5 % oder 6 % Dividendenrendite ergeben diesen Wert. Netto und unterm Strich dürften das mehr als 300 Euro Dividende pro Monat sein. Übrigens: Ein guter Betrag, um ihn erneut in ein passives Einkommen zu investieren.

Aber die Einkünfte sind lediglich eine Seite der Medaille, warum es ausgerechnet Real Estate Investment Trusts treffen soll. Ich möchte in Zukunft bei Dividendenaktien mehr auf Stabilität und auf echte Werte setzen. Gut strukturierte, nicht maßlos überschuldete Immobilienaktien sind eine gute Möglichkeit, um dieses Ziel zu erreichen. Aber es gilt eben, die Qualität zu evaluieren. Zum Beispiel möchte ich gerne Triple-Net-Lease-Verträge, langfristige Mietverträge und regelmäßige Mieterhöhungen sehen. All das dürfte über etliche Jahre und Jahrzehnte eine solide und sogar wachsende Rendite bringen.

100.000 Euro in REITs bis zum Jahre 2024 sind jedoch so etwas wie ein Etappenziel. Im Endeffekt ist auch das ein Teil meines Besser-als-nix-Depots. Das heißt, ich möchte in Zukunft mehr Cash in diese Aktiengattung stecken, um eine konservative, defensive und diversifizierte Rendite zu erhalten. Nur eben mit echten Werten im Fokus, die selbst in Zeiten der Inflation solide performen können.

So gehe ich vor

Zugegebenermaßen habe ich einen Teil dieses Ziels bereits erreicht. REITs sind in meinem Depot schon gut positioniert. Das heißt, ich muss trotzdem noch mit höheren Mitteln investieren. Das wiederum gehe ich sukzessive an. Bis zum Jahr 2024 sollten sich verschiedene Chancen ermöglichen. Der Cost-Average-Effekt ist mein Begleiter hierbei.

Auch Reinvestitionen sind eine Möglichkeit, schließlich erhalte ich schon heute so manche Dividende. Aber im Endeffekt steht der Plan: 100.000 Euro in REITs sollen mir solide Renditen über Jahre und Jahrzehnte ermöglichen. Auch im Hinblick auf die Dividende und ein passives Einkommen. Aber auch, um der Inflation mit Rendite und echten Werten zu begegnen. Das scheint mir jetzt ein guter Ansatz zu sein.

