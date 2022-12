Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Natürlich vermehrt Aktien kaufen!

Immer wenn sich ein Jahr dem Ende zuneigt, dann gehen viele Menschen in sich und überlegen, was sie sich denn am besten fürs neue Jahr vornehmen könnten. Dabei liegt ein guter Vorsatz für mich immer wieder klar auf der Hand. Und zwar der, auch im Jahr 2023 vermehrt auf Aktien zu setzen.

Allerdings haben derzeit viele Investoren die Befürchtung, dass die Gemengelage an den Börsen etwas unruhig ist. Und damit haben sie wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht. Denn wir haben es bis heute ja schließlich mit gefühlt nicht endenden Börsenturbulenzen zu tun.

Doch man darf an dieser Stelle nie vergessen, dass die Aktienanlage in der Regel eine langfristige Angelegenheit darstellen sollte. Und genau deswegen gehören Aktien meiner Ansicht nach zur ersten Wahl, wenn es um langfristiges Investieren oder auch die Altersabsicherung geht.

Grund genug, uns deshalb noch einmal die entscheidenden Vorteile dieser Anlageklasse vor Augen zu führen.

Man wird durch seine Aktien Miteigentümer

Ist dir auch schon einmal etwas aufgefallen? Wenn Unterhaltungen über Aktien geführt werden, geht es meistens nur um die Entwicklung der Kurse. Dabei spielt auch immer wieder eine Rolle, ob man mit seiner Aktienauswahl im letzten Jahr eventuell eine bessere Performance erzielen konnte als der Gesamtmarkt.

Doch meiner Ansicht nach könnte jemand, der sich nur auf solche Dinge fokussiert, irgendwann einmal eine Enttäuschung erleben. Denn wie wir ja wissen, hält die Börse immer mal wieder Überraschungen für uns Anleger bereit. Und so kann es sicherlich nicht schaden, sich einmal über etwas anderes klar zu werden.

Und zwar, dass man sich mit dem Kauf von Aktien relativ einfach an erstklassigen Unternehmen beteiligen kann. Das bedeutet, dass man ab dem Kaufzeitpunkt nun also Miteigentümer der entsprechenden Firma geworden ist.

Dieser Umstand scheint vielen Anlegern aber nicht so recht bewusst zu sein. Doch gerade als Beteiligter an einer Aktiengesellschaft hat man sich vielleicht sogar unbewusst einen großen Vorteil verschafft.

Jetzt profitiert man dadurch nämlich selbst vom kapitalistischen System, in dem man lebt. Man könnte es auch so umschreiben, dass man als Aktionär jetzt nicht mehr nur der stille Zuschauer ist. Sondern man bekommt jetzt eben auch sein kleines Stück vom großen Kuchen ab, wenn er zur Aufteilung kommt.

Man muss sich also nicht mehr damit zufriedengeben, von jedem nur benutzt zu werden. Sehr komfortabel kann man sich über seine Aktien ganz einfach selbst seinen Anteil vom System zurückholen.

Die Dividende nicht vergessen

Wenn davon die Rede ist, etwas vom System zurückzubekommen, muss auf jeden Fall die Dividende zur Sprache kommen. Schließlich zahlen ja sehr viele Unternehmen diese Art der Gewinnbeteiligung an ihre Investoren. Dabei sollte man wissen, dass es sich bei der Dividende um den Teil des Gewinns einer Aktiengesellschaft handelt, der an die Anteilseigner zur Ausschüttung kommt.

Und diesen Umstand sollte man keinesfalls unterschätzen. Denn mit der Zeit können hier für den Investor recht stattliche Beträge zusammenkommen. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass nicht wenige Konzerne ihren Gewinn über die Jahre immer weiter erhöhen können. Dies macht es ihnen dann möglich, über steigende Dividenden auch ihre Aktionäre an der soliden Geschäftsentwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen.

Hier kommen weitere Vorteile

Zum Beispiel ist die Aktienanlage in der Regel relativ kostengünstig. Denn bei vielen Banken bekommt man ein Depot für sehr wenig Geld oder sogar kostenlos angeboten. Und auch der Kauf und Verkauf von Aktien ist gegenüber früher nur noch mit minimalen Kosten verbunden.

Weiterhin findet an den internationalen Börsen ja ein intensiver Handel statt. Was einen weiteren Vorteil von Aktien zum Vorschein bringt. Nämlich, dass sie sehr liquide sind. Wenn es nötig ist, kann man sie also zu jeder Zeit zügig kaufen oder verkaufen.

Besitzt man noch keine Aktien, dann könnte man das Jahr 2023 also dazu nutzen, sich zum ersten Mal an einem Unternehmen zu beteiligen. Und all jene, die schon Aktionäre sind, könnten sich vornehmen, im nächsten Jahr ihr Depot noch weiter auszubauen. Denn es ist wohl mehr als offensichtlich, dass es viele gute Gründe gibt, die für diesen Vorsatz sprechen könnten.

Der Artikel Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Natürlich vermehrt Aktien kaufen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022