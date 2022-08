Das Videospielunternehmen Embracer Group AB (OTC:THQQF) erwirbt mehrere Rechte an den Franchises "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit", die den Fans der Bücher von J.R.R. Tolkien Themenparks und weitere Filme bescheren könnten. Was geschah: Embracer gab am Donnerstag die Übernahme von Middle-earth Enterprises bekannt, das die geistigen Eigentumsrechte und weltweiten Rechte an Filmen, Videospielen, Brettspielen, Merchandising, Themenparks und Bühnenproduktionen für “Der… Hier weiterlesen