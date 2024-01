Meilleure Health Industry Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Meilleure Health Industry auf 43 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 43,74 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren", der derzeit bei 47 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch eine langfristige Betrachtung der Internetkommunikation beeinflusst. Die Diskussionsintensität von Meilleure Health Industry ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Meilleure Health Industry derzeit mit einem Wert von 47,06 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 55, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Meilleure Health Industry liegt derzeit bei 5,71 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Handelsunternehmen und Distributoren") von 6,32 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von nur 0,61 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Neutral" eingestuft.