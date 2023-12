Meilleure Health Industry Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Meilleure Health Industry von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,27 HKD und einen aktuellen Kurs von 0,24 HKD. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 0,25 HKD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte Meilleure Health Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,58 Prozent, was einer Underperformance von -0,35 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -1,39 Prozent, Meilleure Health Industry jedoch 0,19 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Meilleure Health Industry-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 50) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 58,93). Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Alles in allem ergibt die Analyse der Anlegerstimmung, der technischen Aspekte und des Branchenvergleichs ein Gesamtrating von "Neutral" für Meilleure Health Industry.