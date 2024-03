Meikoetwork Japan Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Diskussionen über Meiko Network Japan in den sozialen Medien haben in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel keine klare Richtung gezeigt. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, hauptsächlich wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Erkenntnisse stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral". Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Meiko Network Japan-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 686,61 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 715 JPY liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +4,13 Prozent, was aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Meiko Network Japan-Aktie auf dieser Stufe damit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 25,81 Punkte, was darauf hindeutet, dass Meiko Network Japan momentan als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, weshalb das Wertpapier in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Meiko Network Japan-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.