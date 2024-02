Meikoetwork Japan Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

In den letzten vier Wochen wurden bei Meiko Network Japan keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussion in den sozialen Medien zeigte in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber dem Unternehmen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Meiko Network Japan beträgt 42,5, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 57,25, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Meiko Network Japan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 680,01 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 723 JPY liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 731,74 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,19 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Meiko Network Japan-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.