Meiji Machine Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Meiji Machine-RSI beträgt 100, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25 liegt bei 60,8, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und hat daher Einfluss auf die Einschätzungen für Aktien. Bei Meiji Machine wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meiji Machine-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 17,78 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von -10,46 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die meisten Kommentare und Beiträge waren neutral, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.