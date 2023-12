Meiji Machine Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Diversified Energy Company plc":

In den letzten vier Wochen gab es bei Meiji Machine keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung als angemessen neutral betrachtet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Meiji Machine bei 324 JPY liegt, was einer Entfernung von -15,66 Prozent vom GD200 (384,16 JPY) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 308,5 JPY auf, was einem Abstand von +5,02 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Meiji Machine aktuell mit einem Wert von 23,08 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut" führt.