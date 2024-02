Meiji Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Meiji diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Meiji-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,09 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche (39,24) eine Unterbewertung um 62 Prozent signalisiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Meiji liegt derzeit bei 85,39 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Meiji mit 2,71 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent in der Nahrungsmittelbranche. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.