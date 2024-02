Meiji Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Dividendenrendite von Meiji beträgt derzeit 2,71 Prozent, was nur geringfügig über dem Mittelwert von 2,58 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird die Meiji-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,09, was einen Abstand von 60 Prozent zum Branchen-KGV von 37,78 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Meiji-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3374,82 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3442 JPY liegt, was eine Abweichung von +1,99 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +4,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Meiji in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.