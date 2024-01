Meiji Holdings Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für Meiji auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 99,98 Punkte, was bedeutet, dass Meiji derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Meiji weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Des Weiteren lässt sich das Sentiment und der Buzz um Meiji über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Meiji in diesem Punkt.

Auch die Stimmung der Anleger hat Einfluss auf Aktienkurse. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Meiji untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Meiji-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1061,97 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht um -98,88 Prozent davon ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (584,62 JPY) wird unter dem letzten Schlusskurs (-97,97 Prozent) bewertet und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Meiji-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.