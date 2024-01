Meiho Facility Works Aktie: In selten guter Lage!

Die Meiho Facility Works-Aktie wurde kürzlich in sozialen Medien intensiv diskutiert, was zu interessanten Einsichten in das Anleger-Sentiment führte. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Meiho Facility Works-Aktie lag bei 33,33, was weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Erweiterung auf 25 Tage ergab einen RSI-Wert von 46, was auch als neutral eingestuft wurde. Insgesamt führte die RSI-Analyse zu einer neutralen Bewertung.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Meiho Facility Works-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 765,22 JPY lag, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen hingegen lag bei 792,8 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führte.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Meiho Facility Works-Aktie derzeit ein neutrales Sentiment aufweist, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch in den technischen Indikatoren.