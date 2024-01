Meiho Facility Works Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Meinung und der Trubel: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit Hilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung in Bezug auf Meiho Facility Works hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität im Zusammenhang mit Meiho Facility Works festgestellt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als "Neutral".

Relativer Stärkeindex: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Meiho Facility Works führt bei einem Niveau von 24,14 zu einer Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,97, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Damit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Meiho Facility Works von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen zu diesem Wert deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs erhält Meiho Facility Works derzeit eine Einstufung als "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 765,59 JPY, während der Kurs der Aktie bei 818 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 794,16 JPY, was einer Abweichung von +3 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Gut".