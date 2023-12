Was macht der Kurs bei Caracal Gold?

Die Caracal Gold hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0.00275 GBP verzeichnet, was einer Entfernung von -96,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird als kurzfristig "Schlecht" eingestuft. Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -98,94 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich bei Caracal Gold eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch kaum Veränderungen an. Dadurch ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Caracal Gold liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dessen wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Caracal Gold kaufen, halten oder verkaufen?

