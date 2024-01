Meigu Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Yunhong Guixin-RSI liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse von Yunhong Guixin mit dem durchschnittlichen Kursverlauf im Sektor "Materialien" zeigt sich eine Rendite von -26,71 Prozent, was mehr als 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Behälter & Verpackung" beträgt die Rendite 4,94 Prozent, wobei Yunhong Guixin mit 31,66 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Yunhong Guixin-Aktie bei 1,07 HKD verzeichnet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt ebenfalls bei 1,07 HKD, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,07 HKD ergibt sich eine Differenz von 0 Prozent, was wiederum ein "Neutral"-Signal zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Yunhong Guixin diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yunhong Guixin, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Neutral".