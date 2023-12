Meigu Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Aktienkurs von Yunhong Guixin verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,19 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -6,95 Prozent, was bedeutet, dass Yunhong Guixin eine Underperformance von -21,24 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,95 Prozent im vergangenen Jahr, und Yunhong Guixin lag 21,24 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Yunhong Guixin in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Yunhong Guixin unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet wird Yunhong Guixin im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Behälter & Verpackung) als überbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 218,99 gehandelt, was einen Abstand von 327 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,29 ergibt. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Was die Dividenden betrifft, so können Investoren, die derzeit in die Aktie von Yunhong Guixin investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Behälter & Verpackung einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,04 Prozentpunkten erzielen. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.