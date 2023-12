Meigu Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yunhong Guixin mit einem Wert von 218,99 deutlich über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Behälter & Verpackung" liegt. Das Branchen-KGV beträgt 51,39, was zu einem Abstand von 326 Prozent führt. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Yunhong Guixin in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Yunhong Guixin in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Yunhong Guixin 1,07 HKD, wobei der aktuelle Aktienkurs ebenfalls bei 1,07 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen einen Abstand von 0 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.