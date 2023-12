Meier Tobler Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Meier Tobler":

Die Anlegerdiskussionen zu Meier Tobler auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert des Unternehmens angesprochen, weder positiv noch negativ. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung für die Aktie von Meier Tobler angemessen bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Meier Tobler in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um 4,43 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -23,9 Prozent für Meier Tobler. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Meier Tobler um 24,4 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Meier Tobler mit einem Wert von 37,9 CHF inzwischen +9,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf der anderen Seite ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -13,96 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, zeigt sich, dass die Meier Tobler-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 32, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 45,87 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher für beide Zeiträume ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Meier Tobler aus verschiedenen Perspektiven betrachtet als "Neutral" einzustufen ist.