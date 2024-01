Meier Tobler Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Meier Tobler":

Die Bewertung einer Aktie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter auch die öffentliche Meinung und Diskussion im Internet. In Bezug auf Meier Tobler zeigt die Diskussionsintensität im Netz eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Meier Tobler beträgt der 7-Tage-RSI 66,67 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,85, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie- und Maschinensektor hat die Aktie von Meier Tobler im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,47 Prozent erzielt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Meier Tobler liegt derzeit bei 12,14 Euro, was 63 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Meier Tobler derzeit neutrale bis schlechte Bewertungen erhält, aber aufgrund des unterbewerteten KGV auch Potenzial für positive Entwicklungen bietet.