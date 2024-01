Meier Tobler Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Meier Tobler":

Die Aktienkurse von Meier Tobler lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien neutral. In den letzten Tagen haben die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen rund um Meier Tobler aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In technischer Hinsicht wird Meier Tobler derzeit als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,82 CHF, während der Kurs der Aktie bei 35,8 CHF liegt, was einer Abweichung von -18,3 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 35 CHF, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Meier Tobler mit einem Wert von 12,14 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Maschinenbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 32,41, was einer Unterbewertung um 63 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur Maschinenbranche hat Meier Tobler in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,47 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,26 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -23,73 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,06 Prozent, wobei Meier Tobler 24,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.