MeiHua Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten Wochen wurde bei Meihua eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien, die als Basis für diese Auswertung dienen, vermehrt negative Themen diskutiert wurden. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge war jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammenfassend erhält Meihua daher in Bezug auf die Anlegerstimmung eine insgesamt schlechte Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Meihua mit einer Rendite von -0,67 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt Meihua mit 5,11 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Meihua-Aktie ein Durchschnitt von 9,32 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,47 CNH (+1,61 Prozent Unterschied) und wird daher neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (9,42 CNH) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält Meihua daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.