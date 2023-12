MeiHua Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Stimmung und das Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Meihua können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In diesem Zeitraum hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb während dieses Zeitraums weitgehend unverändert, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich für Meihua in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Aktienkurs im Branchenvergleich: Meihua hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,67 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang um -6,02 Prozent, was für Meihua eine Outperformance von +5,35 Prozent bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -6,22 Prozent im letzten Jahr, wobei Meihua um 5,55 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Meihua bei 51,67, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt erhält Meihua daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Meihua eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und zehn negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren dagegen hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Meihua daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Meihua von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.