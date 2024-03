Mehrweg mit neuen Ideen weiterentwickeln: Deutsche Umwelthilfe und Stiftung Initiative Mehrweg schreiben Mehrweg-Innovationspreis neu aus

Berlin (ots) -- Mehrweg-Innovationspreis für Getränkeverpackungen wird zum 14. Mal ausgelobt- Innovationen sollen Umwelt- und Klimavorteile von Mehrwegsystemen gegenüber Einwegverpackungen vergrößern- Abfüller, Produktdesigner, Flaschenhersteller, Logistiker und Getränkeunternehmen sind aufgerufen, sich mit fortschrittlichen Ideen bis zum 30. Juni 2024 zu bewerbenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Stiftung Initiative Mehrweg (SIM) schreiben zum 14. Mal den Mehrweg-Innovationspreis aus. Die beiden Organisationen rufen Abfüller, Produktdesigner, Flaschenhersteller, Logistiker und Getränkeunternehmen mit fortschrittlichen Ideen auf, sich für den Preis zu bewerben. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen und Initiativen, die zu innovativen Weiterentwicklungen von Mehrwegsystemen für Getränkeverpackungen beitragen."Regionale Mehrwegsysteme leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der gesetzlichen Klimaschutzziele und helfen dabei, Ressourcen einzusparen. Durch weitere Innovationen in diesem Bereich kann die Umwelt sogar noch stärker entlastet werden. Denn auch bei gut funktionierenden Mehrwegsystemen ergeben sich immer neue Ansatzpunkte für weitere Optimierungen, wie zum Beispiel Verpackungsgewichte, Umlaufzahlen, Spülprozesse, Waschvorgänge, Logistikstrukturen und vieles mehr. Mit dem Mehrweg-Innovationspreis möchten wir beispielgebende Entwicklungen aufzeigen und in die breite Anwendung bringen, um den ökologischen Vorsprung von Mehrweg gegenüber Einweg weiter auszubauen", sagt die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Egal ob bei Flaschen, Bechern, Essensboxen oder Transportkisten: Mehrweg verfügt über ein riesiges Marktpotential zum Durchstarten, weshalb jetzt der richtige Zeitpunkt für Investitionen in Innovationen ist. Mit dem Mehrweg-Innovationspreis möchten wir auf die besten Innovationen aufmerksam machen. Für die Umwelt, nachhaltige Lieferketten und zufriedene Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir freuen uns deshalb auf möglichst viele Bewerbungen", sagt der SIM-Geschäftsführer Jens Oldenburg.Die Ausschreibung läuft bis zum 30. Juni 2024 und richtet sich an Verpackungshersteller, Produktdesigner, Getränke- und Lebensmittelproduzenten, Abfüller und Logistiker, genauso wie an Handelsunternehmen, wissenschaftliche Institute und Organisationen. Die Verleihung des Mehrweg-Innovationspreises findet im Herbst auf der 3. Deutschen Mehrwegkonferenz in Berlin statt.Links:- Die Ausschreibungsunterlagen zum Mehrweg-Innovationspreis 2024 finden Sie hier: https://l.duh.de/p240325a- Mehr Informationen zum Mehrweg-Innovationspreis finden Sie hier: https://www.duh.de/mehrweg-innovationspreis/Pressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, metz@duh.deDr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg0172 1757311, j.oldenburg@stiftung-mehrweg.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.x.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe,www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfe,www.tiktok.com/@umwelthilfe,www.bsky.app/profile/umwelthilfe.bsky.socialOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell