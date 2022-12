Mehrweg ist King: BURGER KING® / führt RECUP deutschlandweit ein!

München/Hannover (ots) -Ab 01. Januar 2023 können Gäste in allen 750 deutschen Burger King® Restaurants Getränke, Milchshakes und Eis im praktischen Mehrwegbecher von RECUP bestellen - und das so einfach wie möglich, im Restaurant oder für unterwegs. Nach der Nutzung können diese ganz bequem deutschlandweit an den über 16.500 RECUP-Ausgabestellen zurückgegeben werden. Mit ihrer Partnerschaft möchten die beiden Marken zur Abfallvermeidung beitragen und jedes Jahr Millionen Einwegbecher einsparen.Burger King® zieht Bilanz aus der TestphaseVon März bis November hat Burger King® innerhalb eines Mehrweg-Pilotprojekts den Einsatz von Mehrweggetränkebechern in ausgewählten Restaurants im Raum Köln getestet. Das Pilotprojekt hat dabei wichtige Erkenntnisse für den flächendeckenden Start eines attraktiven Mehrweg-Systems geliefert, das von Gästen unkompliziert genutzt werden kann. "Mehrweg muss so komfortabel wie möglich sein. Das bedeutet vor allem, dass ich meinen Mehrwegbecher an möglichst vielen Standorten nutzen und zurückgeben kann. Erst wenn ein Mehrwegbecher im Kreislauf bleibt, wird er auch tatsächlich mehrfach genutzt und kann echte Vorteile in Sachen Nachhaltigkeit bringen. Mit RECUP haben wir uns daher für das größte Mehrwegnetz in Deutschland entschieden", erklärt Daniel Polte, Manager Public Relations bei der BURGER KING Deutschland GmbH. "Wir freuen uns, gemeinsam das Thema Mehrweg voranzutreiben und es für noch mehr Menschen zu vereinfachen, im Alltag von Ein- auf Mehrweg umsteigen zu können." Für ein hygienisches und ressourcensparendes Spülen direkt im Restaurant rüstet Burger King® seine Küchen seit Mitte des Jahres mit Spülmaschinen aus.Was die Gäste mit RECUP erwartetAb Januar können Gäste alle Getränke, Milchshakes und Eisspezialitäten in den Burger King® Restaurants im RECUP und mit den neuen Pfanddeckeln erhalten. Dabei ist die Bestellung der Produkte in den Mehrwegbechern auch ganz bequem an den Bestellterminals (SOTs) oder im Drive-in möglich. Für RECUP-Becher und -Pfanddeckel werden je ein Euro Pfand hinterlegt, für ein Getränk mit Deckel also insgesamt zwei Euro Pfand. Die Rückgabe ist in jedem Burger King® Restaurant sowie bei über 16.500 RECUP-Partnern deutschlandweit möglich. Nach der Rückgabe werden die Becher wie normales Geschirr in den Gastro-Spülmaschinen gereinigt und anschließend wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Die RECUP-Becher sind zu 100% recyclebar sowie BPA- und schadstofffrei und ein RECUP-Becher kann im Laufe seines Lebens bis zu 1.000 Einwegbecher ersetzen. "Die Erfahrung zeigt, dass die Verbreitung und Zugänglichkeit der Dreh- und Angelpunkt für die Akzeptanz eines Mehrwegsystems bei den Endverbraucher:innen ist. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Burger King das Angebot an Mehrweg in ganz Deutschland auszuweiten und zu zeigen, wie leicht es ist, im Alltag Ressourcen einzusparen und Einwegverpackungsmüll zu reduzieren." so Greta Mager, Public Relations Managerin bei RECUP.Bildmaterial zur Kooperation von Burger King® und RECUP steht hier (https://drive.google.com/drive/folders/1K2q6aJWEb1V28idiFnsx3_HnEchfjhcb) zum Download bereit.Über Burger King®1954 gegründet, ist Burger King® die zweitgrößte Fast-Food-Hamburger-Kette der Welt. Das Burger King® System, als "Home of the Whopper®" gegründet, betreibt weltweit mehr als 18.500 Restaurants in 100 Ländern und U.S. Territorien. Fast 100 Prozent der Burger King® Restaurants werden von unabhängigen Franchisenehmer*innen geführt, viele Restaurants sind im Besitz von Familien, die seit Jahrzehnten im Geschäft sind.Weitere Informationen über Burger King® (http://www.burgerking.de/) finden Sie unter www.burgerking.de. Besuchen und folgen Sie uns auch gerne auf Facebook, TikTok und Instagram.Über RECUPDas im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete Unternehmen reCup GmbH bietet mit Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie - RECUP/REBOWL - eine einfache, attraktive und nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen. Die "RECUP" To-go-Becher und "REBOWL" Take-away-Schalen sind in vielerlei Größen verfügbar und zu 100% recyclebar. Die Produktpalette wurde von der Bundesregierung mit dem Siegel "Blauer Engel" ausgezeichnet. Bei deutschlandweit über 16.500 Ausgabe- und Rückgabestellen (Cafés, Restaurants, Bäckereien, Kiosken, Betriebsgastronomien und Tankstellen) können die Mehrwegbecher und -schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Mission des Unternehmens ist es, die Gesellschaft für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren und Einwegverpackungen überflüssig zu machen. 