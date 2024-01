Mehrheit für Wiedereinführung der Wehrpflicht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als die Hälfte der Bundesbürger spricht sich dafür aus, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Focus" (1.000 Befragte am 2. Und 3. Januar 2024). Demnach sind 52 Prozent für einen Dienst an der Waffe, 32 Prozent sind dagegen.

Mit dem Alter der Befragten steigt die Zustimmung von 30 Prozent bei den jüngsten auf 65 bzw. 62 Prozent bei den ältesten Befragten an. Die 18-bis-29-Jährigen verneinen die Frage relativ-mehrheitlich zu 49 Prozent, während bei Älteren die positive Betrachtung mit 43 bis 65 Prozent überwiegt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte kurz vor Weihnachten eine Wehrpflicht nach dem "schwedischen Modell" angeregt. "Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert und nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Grundwehrdienst", erklärte er. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht sich für eine Wiedereinführung des Wehrdienstes stark. Er geht von einer Umsetzung in frühestens fünf Jahren aus, um die notwendigen Strukturen anzupassen.

Foto: