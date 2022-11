Mehrheit der Bürger sieht sich durch Inflation stark belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht sich durch die Inflation stark belastet. Die stark gestiegenen Preise in vielen Bereichen stellen für 55 Prozent "ein großes Problem" dar, so das Ergebnis einer Erhebung für das ZDF-Politbarometer, das am Freitag veröffentlicht wurde. Für immerhin 45 Prozent der Bundesbürger ist das nach eigenen Angaben nicht der Fall.

Wegen der hohen Energiepreise schränken sich aber gut zwei Drittel (69 Prozent) beim eigenen Energieverbrauch zuhause stark ein. 30 Prozent sagen, dass sie das nicht so sehr oder gar nicht tun. Die Umfrage zum Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 22. bis 24. November bei 1.273 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur