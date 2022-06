Mehr als die Hälfte aller Deutschen ist unzufrieden mit dem Bewerbungsprozess / Studie von CleverConnect zeigt, Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen, Bewerber:innen für sich zu gewinnen

Finanztrends Video zu DAX



München (ots) -- 53 % der Arbeitssuchenden in Deutschland haben bereits schlechte Erfahrungen im Bewerbungsprozesses gemacht- Jeder Dritte bevorzugt bei der Stellensuche die Karriereseiten eines Unternehmens, gefolgt von Stellenbörsen sowie dem persönlichen und beruflichen Netzwerk- Offen für Neues: Mehr als die Hälfte akzeptiert innovative Bewerbungsmethoden wie Videointerviews oder Online-Tests- Der Inhalt der Arbeit ist für 45 % das wichtigste Kriterium bei der JobsucheCleverConnect (https://www.cleverconnect.com/de/), ein führender Spezialist für Cloud-basierte Recruiting-Lösungen, veröffentlicht die Ergebnisse einer repräsentativen Studie zum Bewerber:innen-Verhalten in Deutschland in Bezug auf Ansprüche, Wünsche und Kriterien bei der Jobsuche. Das Ergebnis: Noch bevor Unternehmen die Chancen haben, potenzielle Talente von sich zu überzeugen, haben sie sie bereits entlang des Bewerbungsprozesses verloren.Die gravierenden Veränderungen am Arbeitsmarkt, welche durch die Pandemie, die Einführung neuer Arbeitsmethoden wie Remote Work sowie durch Phänomene wie "The Great Resignation" getrieben wurden, haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Erwartungen und Ansprüche von Bewerber:innen. Um zu analysieren, wie sich diese Entwicklungen auf das Verhalten der Bewerber:innen auswirken und deren Ansprüche an Recruiter:innen beeinflussen, hat CleverConnect 1221 Personen in Deutschland befragt, die sich zu dem Zeitpunkt auf der Arbeitssuche befanden. Die Ergebnisse dienen dazu, die Praktiken der potenziellen Talente in Bezug auf Suchkanäle, Kriterien für die Auswahl von Stellenangeboten und Bewerbungserfahrung zu verstehen, um daraus wichtige Handlungsempfehlungen im Hinblick auf den vorherrschenden Fachkräftemangel ableiten zu können.- Mangelnde Candidate Experience als größtes HindernisMehr als jeder Zweite (53 %) hat bereits schlechte Erfahrung entlang der Candidate Journey, also während des Bewerbungsprozesses, gemacht. 61 % fühlen sich bei der Jobsuche gestresst und besorgt. Diese Enttäuschung begründeten 41 % zum einen mit einer fehlenden Antwort auf die eingereichten Bewerbungsunterlagen und zum anderen damit, dass keine Gründe für Absagen genannt werden (41 %). Auch ein langer und komplizierter Prozess löste bei 18 % der befragten Deutschen Frustration aus. Erschreckend auch, dass 17 % der Befragten in der Vergangenheit das Gefühl hatten, im Bewerbungsprozess diskriminiert worden zu sein.Die große Mehrheit der Bewerber:innen (80 %) ist der Überzeugung, dass ein Einstellungsverfahren nicht länger als einen Monat dauern sollte. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die Time-to-Hire beträgt bei deutschen Unternehmen 2 - 4 Monate, was weit von den Erwartungen der Bewerber entfernt ist.- Karriereseite und Stellenbörsen als erste AnlaufstellenAuf die Frage, welche Methoden bei der Arbeitssuche bevorzugt werden, nannte über ein Drittel der Befragten die Website bzw. Karriereseite des Unternehmens, dicht gefolgt von der Suche über Stellenbörsen (31 %). 28 % vertrauen auf persönliche und berufliche Kontakte, um auf passende Jobs aufmerksam zu werden. Lediglich 15 % nutzen derzeit die Bewerbungsmöglichkeiten über soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Xing.- Auf den Inhalt kommt es anDer Sinn der Arbeit rückt verstärkt in den Vordergrund. Fast die Hälfte der befragten Arbeitssuchenden (45 %) zählt den Inhalt der Arbeit zu den Hauptkriterien, die sie dazu bewegen, sich auf eine Stelle zu bewerben. Gefolgt von dem Standort der Arbeitsstelle (40 %) sowie dem Team aus Kollegen und Vorgesetzten (29 %). Kriterien bezüglich der beruflichen Entwicklung - wie z.B. der Erwerb neuer Kompetenzen (18 %), Aufstiegschancen (12 %) sowie die Verantwortungsbereiche der Stelle (15 %) - liegen deutlich dahinter.- Offen für NeuesBestimmte Praktiken sind nach wie vor für viele Bewerber:innen fester Bestandteil ihres Bewerbungsprozesses. Die Akzeptanz der einzelnen Etappen ist bei der großen Mehrheit gegeben:1. Bewerbungsschreiben senden (79 %)2. Lebenslauf einreichen (79 %)3. Ein Telefongespräch führen (vor dem persönlichen Treffen) (76 %)4. Eine Fallstudie/praktische Übung durchführen (64 %)Mehr als jeder Zweite ist auch offen für neue, innovativere Bewerbungsmethoden wie Videointerviews (57 %) oder einen Online-Test (56 %).Fazit: Es ist noch Luft nach obenDie Ergebnisse des Barometers machen deutlich, dass Unternehmen in Deutschland noch einen langen Weg vor sich haben, um ihre Einstellungsprozesse zu transformieren und die Candidate Experience zu verbessern. Viele Bewerber:innen sind von den aktuell vorherrschenden Prozessen enttäuscht und frustriert. Sie erwarten mehr Transparenz, eine bessere Kommunikation und moderne Bewerbungsverfahren. Durch die Transformation des Recruitings, der damit verbundenen Automatisierung manueller Prozesse sowie den Einsatz moderner Technologien erhalten Unternehmen wertvolle Unterstützung bei der Bewältigung des Bewerberaufkommens und gestalten den Bewerbungsprozess attraktiver. Moderne Methoden wie z.B. das zeitversetze Videointerview bieten zusätzliche Möglichkeiten, um die Candidate Journey von Bewerber:innen zu optimieren.ZitateCarl Hoffmann, Co-Founder von CleverConnect, über die Ergebnisse: "Die Erwartungen der Bewerber:innen an Unternehmen werden immer höher. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Erkenntnisse unseres aktuellen CleverConnect-Barometers für Deutschland. Das steigert ganz deutlich den Druck auf Recruiter:innen, ihre Einstellungs- und Recruitingprozesse zu überdenken und zu transformieren. Nur so haben sie eine Chance, die Candidate Experience zu verbessern, Frustration zu vermeiden und potenzielle Talente in Mitarbeitende umzuwandeln und zu binden."Über CleverConnectCleverConnect ist ein europäisches HRTech Scale-up, das sich auf Recruiting-Softwarelösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hilft bereits mehr als 2.500 Unternehmen, ihren Recruitingprozess zu digitalisieren und zu optimieren.Hierfür bietet CleverConnect SaaS-Lösungen für Videointerviews (Visiotalent), intelligente Karriereseiten mit KI sowie Lebenslauf-Matching an.Das Ziel? Besucher so effizient wie möglich und auf eine innovative Art und Weise auf das Unternehmen aufmerksam machen, in Bewerber zu konvertieren und Ihre Kompetenzen zu bewerten.Im Jahr 2021 konnte CleverConnect ein Fundraising von 30 Millionen Euro abschließen, um sein Wachstum in Europa zu beschleunigen. Neben den historischen Investoren Sofiouest und Citizen Capital, haben sich Digital Plus Partners aus Deutschland an der Finanzierung beteiligt.CleverConnect ist in Frankreich, Spanien, Italien und der DACH-Region vertreten und beschäftigt heute ein Team von über 180 Mitarbeitern.Über TalentryTalentry ist ein führender Anbieter für cloud-basiertes Talent Relationship Management und verfolgt seit 2013 eine zentrale Mission: Connecting people with organizations they love. Als Pionier gestartet ist Talentry heute Marktführer für digitale Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme und stellt den Aufbau von Beziehungen zu Mitarbeitern wie Kandidaten gleichermaßen in den Mittelpunkt einer proaktiven Recruiting-Strategie.Die mehrfach ausgezeichnete Talent Relationship Platform (TRP) von Talentry ergänzt klassische Bewerbermanagementsysteme (BMS) sowohl vor als auch nach dem Bewerbungs- und Einstellungsprozess: Mit der TRP schöpfen Recruiter das Potenzial aller Kontaktpunkte in der Talent-Acquisition-Phase optimal aus - von der Karriereseite über Active Search bis hin zu Recruiting Events. Nach der Einstellung trägt die TRP maßgeblich dazu bei, Mitarbeiter zu Botschaftern und Talent Scouts zu machen sowie über attraktive Internal-Mobility-Angebote an das Unternehmen zu binden.Durch Schnittstellen zu namhaften BMS lässt sich die TRP von Talentry nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren. 