Mehr als 6 %: Wie hoch ist die Rendite der Kapitalrückführungen bei der Allianz-Aktie?!

Die Gesamtrendite der Allianz-Aktie (WKN: 840400) lässt sich natürlich nicht in einer Kennzahl ausdrücken. So viel steht jedoch fest: Dividende und Kapitalrückführungen haben einen Anteil daran. Und auch einer, der nicht besonders klein zu sein scheint.

Allerdings wollen wir uns heute diesem Wert einmal ein bisschen nähern. Was bezwecken die Aktienrückkäufe und die Dividende, rein prozentual? Und wie viel Potenzial wäre grundsätzlich noch vorhanden, wenn wir andere Kennzahlen mit einbeziehen? Interessante Fragen, die uns durchaus ein Rendite-Gespür ermöglichen können.

Allianz-Aktie: Was bezwecken Dividende und Rückkäufe?

Fangen wir vielleicht mit dem einfachsten Wert an: Sollte die Allianz erneut 10,80 Euro an die Investoren zurückzahlen, so erhielten wir bei einem Aktienkurs von ca. 205 Euro 5,26 % Dividendenrendite. Das ist bereits ein erster guter, jedoch bekannter Basiswert.

Rechnen wir weiter. Der DAX-Versicherer möchte bekanntlich eine Milliarde Euro zusätzlich für Aktienrückkäufe in den kommenden Monaten investieren. Gemessen an einem Börsenwert von 83 Mrd. Euro liegt die Rendite dieser Kapitalmaßnahme bei 1,20 %. Im nächsten Jahr dürften die Kapitalrückführungsrenditen daher in Summe bei ca. 6,46 % liegen. Das ist definitiv kein schlechter Wert. Zumal es noch positive Überraschungen bei der Dividende geben kann.

Doch was ist das Limit bei der Allianz-Aktie? Im Moment dürfte die Gewinnrendite einen guten Vorgeschmack auf die allgemeinen Möglichkeiten eröffnen. Im Geschäftsjahr 2021 lag das Ergebnis je Aktie bei 16,32 Euro, was einer Gewinnrendite von 7,96 % entsprechen würde. Der Bestwert bislang betrug 18,90 Euro, wodurch sich ein Wert von 9,21 % ergäbe. Dass dieser Wert noch seine Relevanz besitzt, zeigt das anvisierte operative Ergebnis in Höhe von 13,4 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2022.

Bei der Allianz-Aktie gibt es daher ein ziemlich solides Rendite-Profil allgemein. Die Kapitalrückführungen haben daran ihren Anteil, sind jedoch weder am Limit noch alles. Selbst ein moderates operatives Wachstum kann außerdem immer als Katalysator fungieren.

Ziemlich attraktiv, oder?

Wenn du mich fragst, sind diese Zahlen bei der Allianz-Aktie ziemlich attraktiv. Es zeigt, dass Dividende, Aktienrückkäufe und die regelmäßigen Gewinne ein Value-Profil rechtfertigen. Langfristig orientiert dürfte der Wert einer Investition damit steigen. Beziehungsweise wir erhalten auch eine Menge Mittel direkt wieder zurück.

Ob diese Zahlen ausreichend sind, ist natürlich eine andere Frage. Aber auch das lässt sich darauf zurückführen, welchen Preis man für welche Renditechance bereit ist zu zahlen.

Der Artikel Mehr als 6 %: Wie hoch ist die Rendite der Kapitalrückführungen bei der Allianz-Aktie?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022