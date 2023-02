Mehr als 3700 Tote in Türkei nach Erdbeben

KAYSERI (dpa-AFX) - Die Erdbeben in der Türkei haben bereits Tausende Menschen das Leben gekostet - und es werden weiter mehr. Man habe bisher allein in dem Land 3703 Tote gezählt, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstagabend die Katastrophenschutzbehörde AFAD. Es gebe 22 286 Verletzte.

Damit steigt die Zahl der Toten in der Türkei und in Syrien auf insgesamt mehr als 5200.

Auch etwa 40 Stunden nach dem ersten schweren Beben im Südosten der Türkei werden weiter Hunderte Menschen in den Trümmern vermutet. Noch immer wurden Orte bisher nicht von Helfern erreicht./DP/stw