Mehr als 20 Millionen Verkehrsschilder bundesweit: KI-gestützte Anwendung in Oberhausen ermöglicht eine effiziente und genaue Instandhaltung

Lünen (ots) -+++ KI-Lösung DATAFLEET u.a. in Oberhausen erfolgreich eingesetzt +++ Bereits 6.000 erfasste Straßenschilder, davon mehrere Hundert erneuert +++ DATAFLEET auch bei Abfallproblematiken und Straßenschäden einsetzbar +++Mehr als 20 Millionen Verkehrsschilder und noch einmal 3,5 Millionen Wegweiser stehen in Deutschlands Städten und Gemeinden. Deren regelmäßige Instandhaltung war bislang eine große Herausforderung für die Kommunen. Doch dank der innovativen KI-gestützten Lösung DATAFLEET kann dies nun effizient, schnell und genau erfolgen. Das zeigt ein Projekt in Oberhausen. Mit DATAFLEET von REMONDIS Digital sammeln drei Entsorgungsfahrzeuge in der nordrhein-westfälischen Großstadt seit 2021 effizient, genau und DSGVO-konform mithilfe von Kameras Daten zum aktuellen Zustand von Straßenschildern. So wurden bereits 6.000 Schilder erfasst und Hunderte ausgebessert. DATAFLEET ist als digitaler Service im öffentlichen Sektor bereits in anderen deutschen Städten wie Frankfurt und Schwerin im Einsatz. Auch bei der Straßeninstandhaltung und Abfallbeseitigung wird Künstliche Intelligenz in Form einer selbstlernenden Bilderkennungssoftware eingesetzt.KI schaut genau hin - auch wenn es stürmt und schneitIst das Vorfahrtsschild, Einbahnstraßenschild oder Stoppschild verblasst, kaputt oder verschmutzt? Wo genau steht es, was sind seine GPS-Koordinaten? Dies sind Informationen und Daten, die die KI-gestützten Kameras in den drei Entsorgungsfahrzeugen in Oberhausen aufnehmen. Dabei machen sie zudem jeweils ein Foto des neu registrierten Straßenschilds - ganz egal, wie die Wetterbedingungen sind. Selbst durch Nieselregen, leichten Nebel oder Blätter eines Baumes hindurch können die digitalen Augen Schäden an der Straßenbeschilderung entdecken. Das System arbeitet dabei mit Sensorik und Bilderkennung. Jan Küppers, Pressesprecher der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen erklärt dazu: "Unsere Abfallentsorgungsfahrzeuge schlagen so mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie leeren nicht nur die gelben Tonnen aus, sondern registrieren verlässlich und effizient Schäden an den Straßenschildern."Städte sicherer und sauberer machenZiel von DATAFLEET sei es jedoch vor allem auch, die Städte unter digitaler Weiterentwicklung von bereits vorhandenen Diensten sicherer und sauberer zu machen, sagt Johannes Schön, Geschäftsführer von REMONDIS Digital. "Dabei geht es nicht nur um eine physische Steigerung der Attraktivität, sondern vor allem um eine Erhöhung der Verkehrssicherheit. Denn verblasste, verschmutzte und beschädigte Verkehrsschilder stellen vor allem ein großes Risiko dar."Straßenbegeher:innen machen weiterBisher waren sogenannte Straßenbegeher:innen allein für die Registrierung von schadhaften Straßenschildern verantwortlich. Täglich laufen sie bis zu 20 Kilometer durch Oberhausen, um die Schilder zu kontrollieren. Diese Mitarbeiter:innen verlieren auch nach dem Einsatz von DATAFLEET nicht ihre Jobs. Das KI-gestützte System unterstützt sie stattdessen und hilft dabei, das aufgelaufene Arbeitspensum schneller abzuarbeiten. Dabei schaffen es die Sammelfahrzeuge mit ihrer Kamera und integrierter 150 Grad-Linse, pro Tag 60 bis 80 Kilometer Stadtgebiet abzuscannen und defekte Schilder zu erkennen und zu registrieren.DATAFLEET zukünftig auch für Abfallproblematiken und Schlaglöcher einsetzbarDie KI von DATAFLEET macht aber noch mehr möglich und ist nicht auf den Einsatz bei der Erfassung von Schäden an Straßenschildern beschränkt. Das System lässt sich zukünftig sehr gut auch zur Erkennung und langfristigen Analyse der Entstehung von Straßenschäden einsetzen. Zudem kann der Einsatz der Kameras bei der Identifizierung von illegalen Abfall-Hotspots erfolgen, die dann durch das Ordnungsamt verstärkt kontrolliert werden. All das zahlt wiederum auch auf die Attraktivierung der Städte ein.Attraktivierung von (Innen-)StädtenMit Unterstützung von DATAFLEET lässt sich langfristig ein digitales Abbild der Straßenumgebung aufbauen und mittels Statistiken und Analysen der Erfolg der Instandsetzungsarbeit messen. So können Städte systematisch bei der Erneuerung und Reinigung von städtischem Inventar und gegen illegale Abfallentsorgung vorgehen. Das kommt eindeutig der Attraktivierung der Innen-(Städte) zugute, denn Bürger:innen fühlen sich in einer gepflegten Umgebung wohler und sicherer. Zudem ist die Verkehrssicherheit durch die immer größer werdende Anzahl an verschiedensten Verkehrsteilnehmern (E-Scooter, autonome Busse, Fahrräder etc.) ein wichtiges Anliegen vieler Bürger:innen.Bildmaterial (Bildnachweise: REMONDIS Digital)- Fahrzeug mit DATAFLEET System (https://frauwenk.de/Mediaserver/Remondis/Bilder%20Pressemappe/Fahrzeug%20mit%20DataFleet%20System.png)- Portrait Johannes Schön (https://frauwenk.de/Mediaserver/Remondis/Bilder%20Pressemappe/Portrait%20Johannes%20Sch%C3%B6n.jpg)- Straßenschild beklebt (https://frauwenk.de/Mediaserver/Remondis/Bilder%20Pressemappe/Stra%C3%9Fenschild%20beklebt.jpeg)- Straßenschild zugewachsen (https://frauwenk.de/Mediaserver/Remondis/Bilder%20Pressemappe/Stra%C3%9Fenschild%20zugewachsen.jpg)Weitere Bilder sowie Screenshots von DATAFLEET schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.Über DATAFLEETDATAFLEET ist eine innovative Lösung von REMONDIS Digital, einem Tochterunternehmen des weltweit tätigen Entsorgers REMONDIS. Sie ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Beseitigung von Mängeln im Straßenumfeld und trägt damit zur Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Attraktivierung von (Innen-)Städten bei. Dazu bietet DATAFLEET Städten, Kommunen und anderen Interessenten im öffentlichen Sektor Straßen- und Umgebungsdaten on Demand an.Die Entsorgungsfahrzeuge von REMONDIS (oder andere kommunale Fahrzeuge) befahren in einem regelmäßigen Turnus sämtliche Straßen einer Stadt oder eines Landkreises. Dabei erfassen die Fahrzeuge mit speziellen Kameras automatisiert, datenschutzkonform und bedarfsgerecht Informationen zu verschmutzten Straßenschildern, Schlaglöchern oder illegalen Abfallablagerungen. Website (http://www.remondis-digital.com/produkte/datafleet)Pressemappe (https://presse.datafleet.de/)Pressekontakt:Agentur Frau Wenk +++remondis@frauwenk.deTel.: 040 329047380Original-Content von: Remondis Digital Services GmbH, übermittelt durch news aktuell