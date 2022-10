Mehr Zinsen, jederzeit vefügbar, einfacher Abschluss: CosmosDirekt erhöht Zinsen für Tagesgeld Plus auf 0,75 Prozent p.a.

Saarbrücken (ots) -- Zinsen für Tagesgeld Plus steigen auf 0,75 Prozent p.a. - garantiert bis zum 31. Dezember 2022- Angebot zählt zu den attraktivsten Tagesgeldkonditionen im deutschen Markt- Gebührenfrei und jederzeit verfügbar: Einfacher online Abschluss in nur drei SchrittenGute Nachrichten für alle Sparfüchse: Ab sofort profitieren Kundinnen und Kunden bei CosmosDirekt von einem deutlich verbesserten Zinssatz. Der Direktversicherer der Generali in Deutschland erhöht die Zinsen für sein Tagesgeld Plus auf 0,75 Prozent p.a. Damit wird die Geldanlage bei CosmosDirekt noch attraktiver - und das bei voller Flexibilität. Das Tagesgeldkonto hat keine festen Laufzeiten, kann einfach online und ohne Kosten verwaltet werden und ist jederzeit kündbar.Benedikt Kalteier, Vorstandsvorsitzender von CosmosDirekt, sagt dazu: "Die Zeit der Nullzinsen ist vorbei. Wer von der aktuellen Zinswende profitieren möchte, ist bei CosmosDirekt genau richtig. Mit unserer Tagesgeld Plus-Police bieten wir mit die attraktivsten Tagesgeld-Zinskonditionen im deutschen Markt - und das mit höchster Sicherheit und größtmöglicher Flexibilität. Hinzu kommt, dass Abschluss und die Kontoverwaltung - wie alle Versicherungsangebote bei CosmosDirekt - einfach und schnell erfolgen können."ERSPARNISSE TÄGLICH VERMEHREN UND VERFÜGENMit Tagesgeld Plus von CosmosDirekt ist höchste Flexibilität verbunden: Kundinnen und Kunden können jederzeit über ihr gesamtes Guthaben verfügen. Über die einfache Kontoverwaltung - im persönlichen Kundenportal oder per App - hat man rund um die Uhr seinen Kontostand im Blick und kann Ein- und Auszahlungen veranlassen. Der Zinssatz von 0,75 Prozent p.a. gilt für Anlagesummen bis 25.000 Euro - darüber hinaus gehende Beträge werden nicht verzinst. CosmosDirekt garantiert die Zinsen bis zum 31. Dezember 2022. Die Gutschriften zahlt der Saarbrücker Direktversicherer jeweils zum Ende des laufenden Quartals aus.EINFACHER ONLINE ABSCHLUSS IN NUR DREI SCHRITTENAuf der Webseite von CosmosDirekt lässt sich das Tagesgeld Plus-Konto leicht und in wenigen Schritten online einrichten. Per VideoIdent-Verfahren (alternativ auch PostIdent) ist der Antrag schnell gestellt und verifiziert, bevor die Police per Post zugestellt wird und die gewünschte Einzahlung überwiesen werden kann.COSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und der Direktversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali ist eine der führenden Erstversicherungsgruppen im deutschen Markt mit Beitragseinnahmen von 14,9 Mrd. EUR und rund 10 Mio. Kunden. Als Teil der internationalen Generali Group ist die Generali in Deutschland mit den Marken Generali, CosmosDirekt und Dialog in den Segmenten Leben, Kranken und Schaden/Unfall tätig. Ziel der Generali ist es, für ihre Kunden ein lebenslanger Partner zu sein, der dank eines hervorragenden Vertriebsnetzes im Exklusiv- und Direktvertrieb sowie im Maklerkanal innovative, individuelle Lösungen und Dienstleistungen anbietet.Pressekontakt:Sabine GemballaMedia RelationsCosmosDirektT +49 681 966 7560Jörg LinderLeiter Media RelationsT +49 241 456 5664presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter:@CosmosDirekt@GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell