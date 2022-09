Mehr Tränen für Investoren, die Risikoanlagen halten, sagt der Chief Investment Officer eines großen Vermögensverwalters

Am Mittwoch hob die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um 0,75 % auf eine neue Spanne zwischen 3 % und 3,25 % an und vollzog damit ihre dritte Zinserhöhung um 0,75 % innerhalb von vier Monaten. Was geschah: Scott Minerd, geschäftsführender Gründungspartner, Vorsitzender und globaler CIO von Guggenheim Partners, war bei CNBC’s ‘The Exchange’ zu Gast, um über die Zinserhöhungsentscheidung der… Hier weiterlesen