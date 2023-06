Mehr Dividende noch im Juni? Diese Aktien mit mehr als 5 % Dividendenrendite zahlen … mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Mehr Dividende im Juni von spannenden Aktien über 5 % Dividendenrendite? Das ist wirklich eine sehr spezielle Auswahl. Allerdings hast du Glück: Gerade zum Ende des Quartals zahlen Real Estate Investment Trusts schließlich ihre Ausschüttungen aus. Das bedeutet: Du kannst teilweise mehr bekommen als vorher!

Sehen wir uns heute zwei spannende Aktien an, die dir ab sofort mehr Dividende bezahlen. Gleichzeitig gibt es erneut einen ziemlich dicken Check. Sowohl auf Quartals- oder Monatssicht, aber eben auch mit Blick auf ein gesamtes Jahr.

W. P. Carey: Mehr Dividende noch im Juni!

Die erste spannende Dividendenaktie, die dir im Juni mehr bezahlt, ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Doch eine Anmerkung: Die Erhöhung der Dividende ist vergleichsweise moderat. Das Management hat kürzlich eine Anhebung der Vierteljahresausschüttung von 1,069 US-Dollar beschlossen. Zuvor sind es lediglich 0,2 US-Cent weniger gewesen.

Trotzdem bietet die Aktie von W. P. Carey eine starke, hohe Dividende. Gemessen an der Jahresausschüttung in Höhe von 4,276 US-Dollar und einem Aktienkurs von 70,34 US-Dollar liegt die Dividendenrendite derzeit bei 6,07 %. Das können wir definitiv als eine High-Yield-Aktie beschreiben. Für einen REIT, der seit dem Börsengang im Jahre 1998 kein einziges Mal die Ausschüttung je Aktie erhöht hat und in diesem Jahr ein Dividendenaristokrat wird: Definitiv interessant!

W. P. Carey erhöht zwar die eigene Dividende nicht sehr stark. Aufgrund der hohen Ausschüttung macht jedoch auch Kleinvieh langfristig orientiert Mist. Zumal gemessen an einem Ausschüttungsverhältnis in Höhe von ca. 80 % inmitten der 2023er-Prognose Potenzial für etwas mehr Dividendenwachstum möglich wäre.

Insgesamt besitzt W. P. Carey jede Menge Qualität, neben einer hohen Dividende. Das Management hat einen Real Estate Investment Trust mit mehr als 1.400 Immobilien und Triple-Net-Lease-Verträgen aufgebaut. Zudem gibt es zu ca. 57 % Mietverträge, die an das Inflationsniveau gekoppelt sind. Das bedeutet, dass es internes Wachstum geben kann selbst ohne weitere Zukäufe. Für eine Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 13 und mit 6 % Dividendenrendite gibt es derzeit viel Qualität zu einem kleinen Preis.

Realty Income: Jeden Monat mehr bei der Aktie!

Die zweite spannende Aktie ist ebenfalls ein REIT. Realty Income (WKN: 899744), der wohl bekannteste Vertreter seiner Gattung erhöht ebenfalls vor wenigen Tagen die monatliche Dividende von 0,255 US-Dollar auf 0,2555 US-Dollar. Auch das entspricht zwar lediglich einer Erhöhung um einen dezimalen US-Cent. In diesem Fall gilt zudem wie bei W. P. Carey, dass die Anhebung im Jahresüberblick kaum ins Gewicht fällt. Dafür gibt es aber eine hohe, nette Ausschüttungsrendite.

Realty Income zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet jetzt 3,066 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen an einem Aktienkurs in Höhe von 61,35 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei ziemlich genau 5 %. Ebenfalls ein starker Wert für einen REIT mit 633 monatlichen Dividenden in Folge sowie 121 Erhöhungen innerhalb eines Zeitraums von ca. 53 Jahren. Der Dividendenaristokrat überzeugt daher ebenfalls im Moment mit einem High-Yield-Profil.

Gerade in den letzten Jahren hat sich Realty Income durch die Übernahme des VEREIT zu einem REIT hochgeschaukelt, der besonders groß ist. 12.400 Immobilien gehören zu der Immobiliengesellschaft. Triple-Net-Lease-Mietverträge bilden hier ebenfalls das Fundament für sehr stabile Mieterlöse und Nebenkosten, die primär an die Mieter weitergereicht werden. Insgesamt ein starkes, diversifiziertes Portfolio und Geschäftsmodell, das für Stabilität und eine starke Dividende sorgt.

Derzeit ist die Aktie von Realty Income mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 15 bepreist. Für die Qualität, die derzeitige Größe und eine gerade erhöhte Dividende mit ziemlich genau 5 % Dividendenrendite ist das ein attraktives Gesamtpaket.

Der Artikel Mehr Dividende noch im Juni? Diese Aktien mit mehr als 5 % Dividendenrendite zahlen … mehr! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Realty Income und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

