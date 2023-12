Megumagold Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse des Finanzunternehmens Megumagold zeigt, dass die Dividende bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau von 8273,88 % ist die Ausschüttung daher niedriger einzustufen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Megumagold wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bei Megumagold als mittel und kaum verändert eingestuft werden. Daher erhält die Aktie in diesem Aspekt die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Megumagold zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend erhält Megumagold in verschiedenen Aspekten der Analyse die Gesamtbewertung "Neutral".

