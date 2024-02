Megaport Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI der Megaport liegt bei 34,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Megaport einen Wert von 20, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Megaport wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Megaport-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 9,71 AUD, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13,31 AUD bedeutet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 10,33 AUD über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt wird Megaport auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Megaport, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.