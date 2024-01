Megachem Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Megachem in den sozialen Medien. Es gab keine starken positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft wird. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Megachem in etwa normaler Frequenz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und die Anleger haben sich weder über positive noch negative Themen in Bezug auf Megachem unterhalten. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Megachem in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,55 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -5,1 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,65 Prozent für Megachem. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -5,72 Prozent, wobei Megachem 10,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert von Megachem liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher die Einstufung "Neutral" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls die Einstufung "Neutral".