Megachem Aktie: Was wird das noch werden?

Der Aktienkurs von Megachem verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,55 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +9,04 Prozent für Megachem. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,34 Prozent im letzten Jahr, wobei Megachem um 9,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Megachem ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz ergibt sich, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Megachem-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Eine fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Megachem laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV liegt mit 28,02 insgesamt 37 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren". Der Durchschnitt beträgt hier 20,43. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Megachem im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,35 % aus, was 3,07 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 5,42 %. Diese niedrigere Rendite führt ebenfalls zur Einstufung "Schlecht".