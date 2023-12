Megachem Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Terran Orbital Corporation":

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Megachem eine Performance von 4,55 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche eine Outperformance von +10,71 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Megachem mit 11,33 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie hat eine Untersuchung gezeigt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung für Megachem kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Megachem von 0,51 SGD ein "Neutral"-Signal darstellt, da er sich mit +2 Prozent Entfernung vom GD200 (0,5 SGD) befindet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,51 SGD auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Megachem-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl im Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen. Daher wird die Einstufung des RSI als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Megachem-Aktie eine überwiegende "Neutral"-Einstufung auf Basis der Branchenvergleiche, des Sentiments und Buzzes, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.