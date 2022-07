Mega Uranium Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Mega Uranium, ein Unternehmen aus dem Markt "Kohle & Brennstoffe", notiert aktuell (Stand 23:49 Uhr) mit 0.215 CAD stark im Minus (-1.55 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Die Aussichten für Mega Uranium haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Mega Uranium-Aktie ein Durchschnitt von 0,29 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.215 CAD (-25,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (0,22 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,27 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Mega Uranium-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Mega Uranium erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mega Uranium wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Mega Uranium auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mega Uranium mit einem Wert von 23,04 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 82,12 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.