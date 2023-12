MegaWatt Lithium and Battery Metals Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Megawatt Lithium And Battery Metals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -50 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,21 CAD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,14 CAD unter dem aktuellen Kurs von 0.105 CAD, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Dadurch erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Megawatt Lithium And Battery Metals. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index ordnet die Aktie ebenfalls als neutral ein, mit einem Wert für den RSI7 von 66,67 und einem Wert für den RSI25 von 59,52. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Megawatt Lithium And Battery Metals in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe für die Aktie.