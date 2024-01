MegaChipsration Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab keine eindeutige Richtung, weder positiv noch negativ. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Megachips in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Ein Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Megachips liegt bei 24,18, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,14 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung fällt daher auf "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Megachips wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Ergebnis.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird betrachtet, und zwar sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Megachips-Aktie beträgt 3866,82 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 4805 JPY liegt, was einer Abweichung von +24,26 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 4220,3 JPY, der ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt, eine Abweichung von +13,85 Prozent auf und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Megachips auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.